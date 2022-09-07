МИД анонсировал старт работ по отмене виз для зарубежных тургрупп | 360°

Путешествия 07 сентября 2022, 13:33 Поделиться Telegram

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Viber МИД анонсировал старт работ по отмене виз для зарубежных тургрупп Представитель МИД Захарова: начата проработка поручения Путина по отмене виз для тургрупп РИА «Новости»

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МИД России начал оперативно прорабатывать поручение президента страны Владимира Путина об отмене визового режима для групп иностранных туристов. Об этом в интервью ТАСС сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Конечно. Все сигналы, которые дает глава государства, принимаются оперативно в проработку», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

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Предложение расширить практику безвизового въезда туристических групп в Россию прозвучало от Путина во вторник, 6 сентября. Он сказал, что внедрение такой практики пойдет только на пользу.

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По словам лидера страны, в вопросах визового режима с другими государствами не стоит идти на зеркальные меры.

Ранее Путин отметил, что у всех жителей России должна быть возможность путешествовать по стране вне зависимости от уровня дохода. Эти слова президента процитировал RT.

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