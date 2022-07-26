МИД РФ допустил закрытие Шенгенской зоны для россиян

Текущее состояние отношений между РФ и ЕС грозят полным закрытием Шенгенской зоны для жителей России. Таким предположением в интервью ТАСС поделился директор консульского департамента МИД Иван Волынкин.

Он отметил, что внешнеполитическое ведомство отслеживает предложения европейских политиков о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. Волынкин подчеркнул, что большинство таких высказываний исходит от западных политиков, негативно настроенных по отношению к РФ. По его словам, МИД «воспринимает их соответственно».

«Мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии», — отметил Волынкин.

По его словам, при негативном развитии текущей ситуации надо учитывать любые сценарии дальнейших действий со стороны ЕС.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — отметил Волынкин.

Также он заявил, что Россия поддерживает сохранение возможности взаимных поездок граждан РФ и Евросоюза. Также он отметил, что со стороны ЕС ждут проявлений прагматизма и здравого смысла.