МИД рассмотрит возможность увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе

Срок действия многократной въездной электронной визы в Россию для иностранцев составляет 60 дней, но пробыть турист по ней может только 16 дней. Как пояснил заместитель начальника отдела въезда иностранцев консульского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Горбатюк, вопрос увеличения срока пребывания иностранцев поднимут, когда накопится достаточный опыт использования электронных виз.

Он отметил, что многократные электронные визы с 25 августа получили 3900 иностранцев, а простые туристические документы оформили 46 300 гостей из других стран.

«Эта возможность может обсуждаться тогда, когда у нас будут достаточный опыт и необходимые данные по правоприменительной практике этой визы. Если никаких не будет препятствий, никто не собирается ограничиваться 16 днями», — привел слова Горбатюка ТАСС.



Представитель МИД напомнил, что изначально электронную визу выдавали только на восемь дней, но потом срок ее действия увеличили в два раза.

Правила оформления многократной электронной визы для въезда в Россию утвердили в ноябре прошлого года. Туристы могут получить ее без приглашения или подтвержденной брони в отеле. Оформляется она на специальном сайте, где нужно заполнить анкету, загрузить фотографию и скан загранпаспорта.