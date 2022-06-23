МИД назвал безопасные страны для поездок россиян на Балканы
МИД: для безопасных поездок на Балканы россиянам стоит выбирать Турцию, Сербию или БиГ
Россиян призвали внимательно выбирать направления для путешествий. Чтобы безопасно попасть на Балканы, туристам стоит выбирать Турцию, Сербию или Боснию и Герцеговину (БиГ). Эти страны перечислил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
По словам Пилипсона, правительство внесло большинство балканских стран в перечень недружественных государств.
«К выбору направления для поездки надо подходить трезво и взыскательно. Не видим противопоказаний для посещения стран региона, не вошедших в упомянутый список, — Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины», — сказал директор департамента в разговоре с ТАСС.
Он напомнил, что в перечень недружественных стран попали государства, которые ввели антироссийские санкции и поддержали пропагандистскую кампанию. На территориях этих стран может проявляться русофобия, дискриминация и агрессия против россиян.
«Нашим дипломатам стало сложнее оказывать согражданам консульскую помощь: кадровый состав посольств и генконсульств резко сократился из-за серии необоснованных высылок сотрудников, при том что местные власти зачастую уклоняются от контактов, ставят препоны», — пояснил Пилипсон.
Директор департамента призвал туристов тщательнее продумывать маршрут перед поездкой и учитывать нынешние обстоятельства.