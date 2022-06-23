МИД назвал безопасные страны для поездок россиян на Балканы

Россиян призвали внимательно выбирать направления для путешествий. Чтобы безопасно попасть на Балканы, туристам стоит выбирать Турцию, Сербию или Боснию и Герцеговину (БиГ). Эти страны перечислил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

По словам Пилипсона, правительство внесло большинство балканских стран в перечень недружественных государств.

«К выбору направления для поездки надо подходить трезво и взыскательно. Не видим противопоказаний для посещения стран региона, не вошедших в упомянутый список, — Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины», — сказал директор департамента в разговоре с ТАСС.

Он напомнил, что в перечень недружественных стран попали государства, которые ввели антироссийские санкции и поддержали пропагандистскую кампанию. На территориях этих стран может проявляться русофобия, дискриминация и агрессия против россиян.

«Нашим дипломатам стало сложнее оказывать согражданам консульскую помощь: кадровый состав посольств и генконсульств резко сократился из-за серии необоснованных высылок сотрудников, при том что местные власти зачастую уклоняются от контактов, ставят препоны», — пояснил Пилипсон.

Директор департамента призвал туристов тщательнее продумывать маршрут перед поездкой и учитывать нынешние обстоятельства.