Саратовский губернатор назвал «изюминкой» региона местное болото

Глава Саратовской области Валерий Радаев серьезно занялся туристической повесткой в регионе. Он поручил подчиненным привлечь в 2020 году три миллиона туристов. В качестве интересных локаций, которые можно считать «изюминкой» области, он привел местное болото и лечебную грязь.

Радаев напомнил коллегам, что в Новобурасском районе региона есть знаменитое болото, а в Ершовском районе туристов обязательно заинтересует грязь. Последнюю, кстати даже используют в бальнеологической больнице Саратова, пишет РИА «Новости».

«Был один (миллион туристов в 2019 году), ставят три — задачу такую… Изюминка должна быть, особенно сейчас… Новобурасский район, к примеру, там есть памятник природы болото… Моховое. А кто к нему хоть раз ходил?» — посетовал губернатор.

А между тем, продолжил он, это болото «одно из первейших мест стоянки человека на саратовской земле». Туристический вопрос обсуждался на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.

« Почему оздоровительный туризм сегодня изюминкой 2020 года не является? Как раз он нужен как никогда. Почему? Если не будете зажигать… Зажигать надо, зажигать», — сказал Радаев.

Он посчитал, что в областном комитете по туризму не правы, когда называют Волгу главной изюминкой региона, потому что река «занятая, уже заняты даже закрытые все путешествия в эти здравницы, и берега все заняты».

Глава области потребовал найти выгодные, на фоне других регионов, туристические локации.