Саратовский губернатор назвал «изюминкой» региона местное болото
Радаев напомнил коллегам, что в Новобурасском районе региона есть знаменитое болото, а в Ершовском районе туристов обязательно заинтересует грязь. Последнюю, кстати даже используют в бальнеологической больнице Саратова, пишет РИА «Новости».
«Был один (миллион туристов в 2019 году), ставят три — задачу такую… Изюминка должна быть, особенно сейчас… Новобурасский район, к примеру, там есть памятник природы болото… Моховое. А кто к нему хоть раз ходил?» — посетовал губернатор.
А между тем, продолжил он, это болото «одно из первейших мест стоянки человека на саратовской земле». Туристический вопрос обсуждался на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
« Почему оздоровительный туризм сегодня изюминкой 2020 года не является? Как раз он нужен как никогда. Почему? Если не будете зажигать… Зажигать надо, зажигать», — сказал Радаев.
Он посчитал, что в областном комитете по туризму не правы, когда называют Волгу главной изюминкой региона, потому что река «занятая, уже заняты даже закрытые все путешествия в эти здравницы, и берега все заняты».
Глава области потребовал найти выгодные, на фоне других регионов, туристические локации.