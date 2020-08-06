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    06 августа 2020, 14:45

    Места почти закончились в отелях Ленобласти

    Дарья Морозова

    Отели Ленинградской области заполнены почти на 100%. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на президента «Ассоциации туристско-экскурсионных предприятий и организаций» Арнольда Риша.

    При этом гостиницы в самом городе заполнены примерно наполовину. Специалисты уточняют, что выйти на прежний уровень до самоизоляции получится только через год.

    «Загородные гостиницы загружены очень хорошо. В них почти 100% загрузка вплоть до осени. Это область и городские гостиницы, расположенные в Курортном районе», — рассказал Риш.

    Новости SMI.FM