06 августа 2020, 14:45
Места почти закончились в отелях Ленобласти
Отели Ленинградской области заполнены почти на 100%. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на президента «Ассоциации туристско-экскурсионных предприятий и организаций» Арнольда Риша.
При этом гостиницы в самом городе заполнены примерно наполовину. Специалисты уточняют, что выйти на прежний уровень до самоизоляции получится только через год.
«Загородные гостиницы загружены очень хорошо. В них почти 100% загрузка вплоть до осени. Это область и городские гостиницы, расположенные в Курортном районе», — рассказал Риш.