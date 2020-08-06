Места почти закончились в отелях Ленобласти

При этом гостиницы в самом городе заполнены примерно наполовину. Специалисты уточняют, что выйти на прежний уровень до самоизоляции получится только через год.

«Загородные гостиницы загружены очень хорошо. В них почти 100% загрузка вплоть до осени. Это область и городские гостиницы, расположенные в Курортном районе», — рассказал Риш.