Путешествия 05 июля 2023, 20:06 «Места хватит всем». Власти Анапы опровергли переполненность пляжей Администрация Анапы заявила о переполненности пляжей только в центральных зонах отдыха РИА «Новости»

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Появившиеся в Сети видео и фотографии с переполненных пляжей Анапы сняли в центральных зонах отдыха. Отдыхающие не сталкиваются с проблемой найти себе место у моря. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявили представители администрации курортного города.

Собеседники подчеркнули, что заявления авторов, опубликовавших кадры с пляжей Анапы, где якобы закончилось место, не соответствуют действительности.

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«Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то — меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых», — заявили в администрации.

Там добавили, что в городе более 40 километров песчаных и галечных пляжей — это самая протяженная территория отдыха на всем побережье Черного моря.

По последним данным, количество приехавших в Анапу туристов составило 155 тысяч человек, которые на заполнили 90% мест в гостиницах и других местах размещения.

Видео с пляжа Анапы опубликовал Telegram-канал Shot. На кадрах видно, что у берега моря скопилось огромное количество людей.