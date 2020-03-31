Мэр Сочи попросил россиян отказаться от поездок на курорт

По данным городской администрации, в настоящее время в Сочи находятся примерно 12,5 тысячи гостей. Они могут оставаться до окончания срока бронирования. Однако гостиницам и санаториям запретили подтверждать новые заказы до 1 июня.

«Мы с уважением относимся к нашим гостям. Но перед всей страной сейчас стоит задача — не допустить распространения коронавирусной инфекции. Поэтому мы временно призываем россиян не приезжать в Сочи и провести это время дома», — отметил Копайгородский.

Ранее туристы начали покидать Сочи, потому что меры по борьбе с коронавирусом ужесточились.