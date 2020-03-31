31 марта 2020, 16:11
Мэр Сочи попросил россиян отказаться от поездок на курорт
Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал жителей России не приезжать на отечественный курорт. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».
По данным городской администрации, в настоящее время в Сочи находятся примерно 12,5 тысячи гостей. Они могут оставаться до окончания срока бронирования. Однако гостиницам и санаториям запретили подтверждать новые заказы до 1 июня.
«Мы с уважением относимся к нашим гостям. Но перед всей страной сейчас стоит задача — не допустить распространения коронавирусной инфекции. Поэтому мы временно призываем россиян не приезжать в Сочи и провести это время дома», — отметил Копайгородский.
Ранее туристы начали покидать Сочи, потому что меры по борьбе с коронавирусом ужесточились.