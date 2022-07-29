Мэр Москвы Собянин рассказал, сколько средств поступило в бюджет города от туризма

Сфера туризма в Москве постепенно приходит в норму после коронавируса. В 2021-м году город посетили 16,9 миллиона человек, что выше показателей 2020-го года примерно на 25%. Такой информацией поделился мэр Сергей Собянин. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на блог мэра Москвы.

При этом в 2022 году город успели посетить девять миллионов человек. За полгода отрасль туризма принесла в бюджет Москвы 50,2 миллиарда рублей.

«Выросло и число экскурсантов. Приехали в Москву без ночевки 3,3 миллиона человек — на пять % больше, чем в первом полугодии 2021 года», — отметил мэр.