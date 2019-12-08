Мэр Москвы подсчитал доходы от туризма

«За последние два года мы практически в два раза увеличили поток туристов <…> Туризм, конечно, серьезная отрасль для Москвы. Уверен, что в этом году объем вклада в экономику города будет около триллиона рублей», — сказал Собянин. Его слова привел ТАСС.

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По словам градоначальника, в 2019 году Москву посетит рекордное число туристов — до 25 миллионов человек. А если учитывать краткосрочные экскурсии, число гостей Москвы достигнет рекордных 40 миллионов туристов.

«Наши гостиницы, несмотря на то, что каждый год дополнительные гостиницы вводим, заполнены так, как заполнены гостиницы в Париже, Лондоне», — заявил мэр столицы.

Он заметил, что в Москву приезжают даже те, у кого запас времени ограничен. Туристов, которые находят возможность посетить столицу на несколько часов, вдвое больше, чем тех, кто приезжает в столицу России на сутки и дольше.

Москва признана лучшим туристическим направлением в 2019 году по версии премии World Travel Awards. Столица победила в номинации «Лучшее туристское направление. Город».