Путешествия 23 января 2023, 03:20 Мексика захотела ввести безвизовый режим с Россией «Известия»: Мексика захотела ввести безвизовый режим с Россией Unsplash

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Мексика проводит консультации с российскими коллегами по вопросу введения безвизового режима. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой посольства страны в Москве.

«Консультации с компетентными органами как в МИДе, так и в федеральной государственной администрации для принятия решения по этому вопросу продолжаются», — заявили в дипмиссии.

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В посольстве напомнили, что Мексика упростила для россиян въезд в страну с помощью электронной системы авторизации (SAE). Туристы могут пройти ее бесплатно, в консульское представительство для этого идти не нужно.

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В период с января по ноябрь 2022 года Мексику воздушным транспортом посетили почти 80 тысяч россиян. Из этого количества только некоторое путешественники получили отказы во въезде в страну.

«Это было связано не с гражданством, а с сомнениями, которые вызывали их ответы на вопросы пограничников о цели поездки», — пояснили в дипмиссии.

Речь идет о числе менее 1%. Сейчас добраться до Мексики не просто, так как зимой 2022 года авиасообщение с ней приостановили из-за антироссийских санкций. В посольстве подчеркнули, что не только надеются на разрешение этой ситуации, но и хотят расширить летную программу с Россией.