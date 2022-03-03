Медицинские страховки россиян отказались принимать клиники в Таиланде

Как минимум три клиники в Таиланде отказались принимать медицинские страховки российских туристов. Во Всероссийском союзе страховщиков обеспокоены, что и другие больницы страны могут потребовать у россиян немедленной оплаты услуг.

В частности, речь идет о частных клиниках, расположенных на Пхукете — это Bangkok Hospital Phuket, Bangkok Hospital Siriroj, Dibuk Hospital, сообщила газета «Известия».

О ситуации уже проинформировано Генконсульство РФ в Таиланде, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов. По его мнению, опасения клиник, вероятно, связаны с неопределенностью с трансграничными денежными переводами в нынешних условиях. А медицина в Таиланде в целом дорогая.

Более того, аналогичные сообщения стали поступать из США, сообщила заместитель гендиректора компании «ERV туристическое страхование» Юлия Алчеева. По ее словам, в Ростуризм направлено обращение с обозначением проблемы.

Обязательства перед туристами, как уверяют страховщики, они в любом случае выполнят. Однако россиянам, которые готовятся сейчас улететь отдыхать заграницу, рекомендуется взять с собой достаточно наличных, предупредили в «Турпомощи».

Россиянам посоветовали по возможности отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции против РФ. Это связано с рисками своевременного и безопасного возвращения домой, пояснили в Ростуризме. Ведомство призвало россиян отслеживать информацию, которую публикуют МИД России, Ростуризм и Росавиация об изменении статуса актуальных направлений для поездок.