МЧС назвало число проверенных пляжей в России
Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России приняла уже больше двух тысяч пляжей.
Как пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства, в России также зарегистрировано более 1,8 миллиона маломерных судов — лодок, катеров, гидроциклов и яхт.
«Около 64 тысяч из них в Ленинградской области, более 50 тысяч в Московской области», — отметили в МЧС.
Для их регистрации у специалистов ведомства есть новые автоматизированные рабочие места. Бесперибойную работу в этой области обеспечивает более 3,5 тысячи инспекторов.
Во всех субъектах с начала года МЧС провело около 40 тысяч рейдов, в ходе которых выявили более 4,5 тысяч нарушений.
С наступлением лета жители Подмосковья традиционно ищут место, где можно искупаться. К счастью, для отдыхающих уже начали открываться пляжи и зоны отдыха, которые понравятся как любителям активного отдыха, так и тем, кто любит проводить время в тишине.
С 1 июня в Подмосковье начался купальный сезон. Для жителей и гостей открылись 118 пляжей и 94 зоны отдыха. Перед открытием дно водоемов чистили от опасных предметов и ила, а на самих пляжах появятся кабинки для переодевания, туалеты и душевые.