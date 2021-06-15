МЧС назвало число проверенных пляжей в России

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России приняла уже больше двух тысяч пляжей.

Как пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства, в России также зарегистрировано более 1,8 миллиона маломерных судов — лодок, катеров, гидроциклов и яхт.

«Около 64 тысяч из них в Ленинградской области, более 50 тысяч в Московской области», — отметили в МЧС.

Для их регистрации у специалистов ведомства есть новые автоматизированные рабочие места. Бесперибойную работу в этой области обеспечивает более 3,5 тысячи инспекторов.

Во всех субъектах с начала года МЧС провело около 40 тысяч рейдов, в ходе которых выявили более 4,5 тысяч нарушений.

С наступлением лета жители Подмосковья традиционно ищут место, где можно искупаться. К счастью, для отдыхающих уже начали открываться пляжи и зоны отдыха, которые понравятся как любителям активного отдыха, так и тем, кто любит проводить время в тишине.

С 1 июня в Подмосковье начался купальный сезон. Для жителей и гостей открылись 118 пляжей и 94 зоны отдыха. Перед открытием дно водоемов чистили от опасных предметов и ила, а на самих пляжах появятся кабинки для переодевания, туалеты и душевые.