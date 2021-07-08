Массовая изоляция не остановила россиян от поездок на Кубу

Россияне не стали аннулировать путевки на Кубу после того, как более 150 их соотечественников поместили на карантин на острове из-за положительных тестов на коронавирус. Оказалось, что в лаборатории, где обрабатываются ПЦР-анализы, произошла техническая ошибка. Сейчас почти все путешественники уже начали свой отдых.

«Отдыхающих, ПЦР которых оказались положительными, было необходимо изолировать до повторного тестирования. На данный момент появляются новые результаты, и подавляющее большинство уже вернулись в свои отели и начали отдыхать, —заявил газете «Известия» советник по туризму посольства Кубы в Москве Хуан Карлос Эскалона.

Генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что после проверки результатов положительные тесты остались только у двух российских туристов. Она отметили, что на острове в данный момент циркулирует опасный штамм. Мгеладзе отметила, что после тестирования все желающие могут вернуться в РФ.

Тем не менее, несмотря на все риски, отказов от туров на Кубу в России пока нет.

«Аннуляция туров пока не зафиксирована, тем более что Ростуризм, Роспотребнадзор и консульства оперативно вмешались в эту ситуацию и разрешили ее», — сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он напомнил, что сейчас любые поездки за границу связаны с рисками. Однако те, кто решился на такие путешествия, своего мнения не меняют.

В начале июля российских туристов посадили на карантин на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус. Многие из россиян были возмущены, ведь они чувствовали себя прекрасно. В итоге выяснялось, что у большинства из них тесты были ложноположительными.