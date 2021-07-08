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    08 июля 2021, 09:18

    Массовая изоляция не остановила россиян от поездок на Кубу

    Наза Салех Захи

    Россияне не стали аннулировать путевки на Кубу после того, как более 150 их соотечественников поместили на карантин на острове из-за положительных тестов на коронавирус. Оказалось, что в лаборатории, где обрабатываются ПЦР-анализы, произошла техническая ошибка. Сейчас почти все путешественники уже начали свой отдых.

    «Отдыхающих, ПЦР которых оказались положительными, было необходимо изолировать до повторного тестирования. На данный момент появляются новые результаты, и подавляющее большинство уже вернулись в свои отели и начали отдыхать, —заявил газете «Известия» советник по туризму посольства Кубы в Москве Хуан Карлос Эскалона.

    Генеральный консул России в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что после проверки результатов положительные тесты остались только у двух российских туристов. Она отметили, что на острове в данный момент циркулирует опасный штамм. Мгеладзе отметила, что после тестирования все желающие могут вернуться в РФ.

    Тем не менее, несмотря на все риски, отказов от туров на Кубу в России пока нет.

    «Аннуляция туров пока не зафиксирована, тем более что Ростуризм, Роспотребнадзор и консульства оперативно вмешались в эту ситуацию и разрешили ее», — сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

    Он напомнил, что сейчас любые поездки за границу связаны с рисками. Однако те, кто решился на такие путешествия, своего мнения не меняют.

    В начале июля российских туристов посадили на карантин на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус. Многие из россиян были возмущены, ведь они чувствовали себя прекрасно. В итоге выяснялось, что у большинства из них тесты были ложноположительными.