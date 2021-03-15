Маск стал «технокоролем» Tesla

Должность Илона Маска в Tesla теперь официально называется «технокороль» (Technoking of Tesla), а финансовый директор компании Зак Киркхорн стал «мастером монет» (Master of Coin). Об этом говорится в отчете компании Tesla, который руководство подало Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

«С 15 марта 2021 года титулы Илона Маска и Зака ​​Киркхорна изменены на Technoking of Tesla и Master of Coin соответственно. Илон и Зак также сохранят свои должности главного исполнительного директора и финансового директора», — говорится в тексте документа.

Недавно Илон Маск потерял статус самого богатого человека планеты после того, как стоимость акций Tesla снизилась после сильного роста в 600% за 2020 год. Общие потери ценных бумаг за последние два с половиной месяца составили 14%. На цены акций также оказало влияние пожар на фабрике компании во Фримонте.

Илон Маск давно известен своими неординарными выходками, которые часто шокируют представителей бизнес-среды. В частности он достаточно свободно обращается со своими сообщениями в Twitter.



Такое поведение в социальных сетях не понравилось одному из инвесторов Tesla,. Он подал в суд с требованием принудить основателя компании согласовывать свои сообщения в Twitter со специальным регулятором.

Автор заявления опасается, что чересчур независимое поведение предпринимателя скажется на дальнейшей стоимости акций компании.