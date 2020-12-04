Кипр откроет границы для россиян в марте 2021 года

Власти Кипра разделили все страны на несколько категорий в зависимости от распространения COVID-19. Россия вместе с Украиной, Белоруссией, Египтом, Израилем, Ливаном, ОАЭ, Иорданией и Саудовской Аравией попала в красный список по заболеваемости. Въезд для граждан этих стран разрешен с 1 марта.

Туристы должны будут сдать два ПЦР-теста на коронавирус: один минимум за 72 часа до прибытия, второй — в аэропорту прилета.

Сейчас в Кипр могут прилететь жители стран из «зеленого списка», к которому относятся государства ЕС.

Страны могут перемещаться из одного списка в другой в зависимости от эпидемиологической обстановки. Ее будет оценивать кипрский Минздрав.

В августе Россия восстановила авиасообщение с Турцией. Россияне также могут полететь в Великобританию, Швейцарию, ОАЭ, Японию и некоторые другие государства. По прибытии в них, как правило, придется пройти двухнедельный карантин.