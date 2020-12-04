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    04 декабря 2020, 01:26

    Кипр откроет границы для россиян в марте 2021 года

    Кирилл Фролов

    Правительство Кипра утвердило план возобновления авиаперелетов. Россияне смогут прибыть на остров, начиная с 1 марта 2021 года, сообщило правительство республики.
    Кипр откроет границы для россиян в марте 2021 года

    Власти Кипра разделили все страны на несколько категорий в зависимости от распространения COVID-19. Россия вместе с Украиной, Белоруссией, Египтом, Израилем, Ливаном, ОАЭ, Иорданией и Саудовской Аравией попала в красный список по заболеваемости. Въезд для граждан этих стран разрешен с 1 марта.

    Туристы должны будут сдать два ПЦР-теста на коронавирус: один минимум за 72 часа до прибытия, второй — в аэропорту прилета.

    Сейчас в Кипр могут прилететь жители стран из «зеленого списка», к которому относятся государства ЕС.

    Страны могут перемещаться из одного списка в другой в зависимости от эпидемиологической обстановки. Ее будет оценивать кипрский Минздрав.

    В августе Россия восстановила авиасообщение с Турцией. Россияне также могут полететь в Великобританию, Швейцарию, ОАЭ, Японию и некоторые другие государства. По прибытии в них, как правило, придется пройти двухнедельный карантин.