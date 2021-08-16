Nordwind обязалась продавать билеты по туристическим маршрутам по 1 рублю

В ближайшее время в продаже могут появиться авиабилеты стоимостью один рубль. Их могут купить только взрослые, летящие с несовершеннолетними детьми. Обязательство продавать их по такой цене взяла на себя компания Nordwind. Таким образом она решила получить субсидии, выделенные кабмином на перевозку семей по внутрироссийским туристическим маршрутам.

Как сообщила газета «Известия», в ближайшее время может появиться около 25 тысяч билетов по такой цене. Слетать можно будет из Калининграда в Иркутск, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару и обратно.

В июле российское правительство выделило на перевозку семей железнодорожным и авиационным транспортом по России 2,65 миллиарда рублей. Из них 1,35 — на перелеты детей с сопровождающими по 45 внутренним туристическим рейсам.

Чтобы гарантированно получить дотации, авиакомпания Nordwind указала в своей заявке размер специального тарифа в один рубль. Отступление от этой стоимости лишит ее дополнительных средств. Поэтому на семейные субсидии заявились только семь российских авиакомпаний. Nordwind получит 229,2 миллиона рублей. Предельная стоимость билетов по заявленным ею маршрутам установлена от семи до 11 тысяч рублей в зависимости от направления. Теперь они будут стоить один рубль.

Источник издания в отрасли подчеркнул, что если Nordwind решит не продавать авиабилеты по рублю, то попадет в черный список и в будущем не сможет претендовать на бюджетные деньги.

Глава лоукостера «Победа» Андрей Калымков заявил, что билеты могут подешеветь на 7%, если отменить обязательную страховку на случай болезни пассажира.