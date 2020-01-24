Малыш попал в Книгу рекордов России

Мальчик примерно за месяц объехал 11 стран под присмотром мамы Лианы и папы Рустема. Все впечатления от путешествия родители запечатлели на камеру, чтобы показать уже взрослому Радомиру.

«Когда Радомир в первый раз увидел океан, он играл в догонялки с океаном. Это было что-то с чем-то. То есть он подбегает к нему, океан от него обратно. Хохочет, кричит», — рассказал Рустем Казанбаев.

Семейная пара уже ездила в кругосветное путешествие, но Радомира супруги взяли с собой в первый раз.

«Ну конечно, есть свои трудности. Все путешествие мы продумывали так, чтобы было комфортно ребенку. Чтобы сон был полноценный», — уточнила Лиана Казанбаева.

Заявку в Книгу рекордов России Казанбаевы отправили самостоятельно. Комиссия одобрила и сделала их сына рекордсменом, хотя раньше дети до пяти лет там не появлялись.

«Очень много детей путешествуют в роли, что греха таить, „живого чемодана“. В случае в Радомиром все было не так однозначно. Мы увидели, что мальчик действительно, как профессиональный актер, выполняет свою роль, что он переодевается. У него было множество костюмов, в том числе национальных», — пояснил главный редактор «Книги рекордов России», президент Агентства «ПАРИ» Алексей Свистунов.

Казанбаевы уже планируют новые кругосветные путешествия, чтобы оказаться в Книге рекордов Европы и Гиннесса.