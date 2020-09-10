Максимальный вес багажа на чартерных рейсах сократится с октября

С октября на чартерных рейсах изменится максимальный вес багажа. Однако изменения коснутся только билетов в класса эконом.

Максимальный вес багажа на чартерных рейсах сократится в два раза, сообщает телеканал «Звезда». С октября бесплатно можно будет взять с собой только чемодан весом до 10 килограммов вместо 20, как было раньше. За лишние килограммы нужно будет заплатить. Для ручной клади лимит составит пять килограммов. Допустимые габариты багажа: 40×30×20 см.

Скорее всего, многим путешественникам придется доплачивать за багаж, ведь вес некоторых пустых чемоданов может доходить до четырех килограммов. Новые правила будут распространяться только на билеты экономкласса.

Ранее эксперты поделились, в какие даты выгоднее всего покупать билеты на самолет. Оказалось, что при вылете в пятницу, а не в среду, например, можно сэкономить 21%. Эту сумму как раз можно потратить на дополнительный багаж. Также специалисты сообщили, что лучше не покупать у одной компании билеты сразу в обе стороны. Зачастую многие фирмы предлагают разные цены на рейсы.