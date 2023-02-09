Путешествия 09 февраля 2023, 12:34 Лыжники и сноубордисты предпочли Сочи спуски Мурманской области, Камчатки и Сахалина — «МегаФон» Unsplash

Читать 360tv в

Российские горнолыжники все чаще выбирают отечественные курорты и расширяют географию освоенных трасс. Склоны Сочи в новогодние каникулы 2023 года уступили место спускам в Мурманской области, на Камчатке и Сахалине. Такой вывод специалисты «МегаФона» сделали на основе анализа абонентского трафика.

Спрос на трассы горнолыжного кластера Сочи остался прежним, самый большой рост там, на 5%, показал комплекс «Газпром». На Кавказе обратная ситуация: за счет расширения зоны катания курорты Эльбрусского района приняли в 15 раз больше туристов, «Домбай» — в два раза. Следующими по популярности стали «Большой Вудъявр» в Мурманской области, «Альпина» и «Красная сопка» Камчатского края, «Горный воздух» в Южно-Сахалинске. Они показали прирост в полтора раза, на 47% и 37% соответственно.

В целом количество россиян, решивших провести первые дни нового года на спусках, увеличилось на 13%. При этом турпоток на популярные горнолыжные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии упал почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей.

Как отмечает «МегаФон», типичному лыжнику или сноубордисту от 25 до 44 лет, мужчин чуть больше женщин — 58% против 42%. Более 90% отдыхающих пользовались мобильным интернетом, 60% из них общались в соцсетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео. Почти треть трафика пришлась на сервисы YouTube, TikTok и Telegram.