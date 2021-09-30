Лучшие страны для поездки на Новый год назвали в АТОР

Вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин рассказал, какие страны отлично подойдут для поездки на Новый год. Об этом сообщил «Ридус».

Он уточнил, что планировать путешествие нужно уже сейчас. По словам Горина, в январе популярна Турция — и курорты, и Стамбул. Также отличным вариантом будут ОАЭ.

Кроме того, для зимнего отдыха подойдут Доминикана, Куба, Мексика, Венесуэла.

«Из экзотических направлений особым спросом пользуются Сейшелы и Мальдивы, причем последние показывают самый динамичный рост — в три раза по сравнению с 2019 годом», — рассказал Горин.