Лучшие горнолыжные курорты назвали в Ростуризме

Ростуризм посоветовал горнолыжные курорты, доступные россиянам без выезда за границу. Они также рассказали, куда отправиться в зависимости от уровня подготовки.

Так, новичкам специалисты Ростуризма рекомендуют отправиться в Шерегеш Кемеровской области. Неопытным любителям гор этот курорт подходит, поскольку там есть большое количество учебных склонов и трасс. Кроме того, начинающим подойдут курорты на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) и в Белокурихе (Алтайский край), сообщил RT.

Опытным лыжникам в Ростуризме посоветовали отправить на Чегет в Кабардино-Балкарии. Там расположены самые сложные в России трассы. Профессионалам также подойдут курорты в Мурманской и Сахалинской областях.

Если на отдых планируется поехать семьей, то эксперты посоветовали остановить свой выбор на Сочи, Архызе или Манжероке. Там, в том числе, если учебные трассы для детей и можно взять детский инвентарь напрокат.

В Ростуризме также рассказали, на что обратить внимание при поездке на горнолыжный курорт с ребенком.

«Направляясь на отдых, возьмите с собой свидетельство о рождении или любой другой документ, где указан возраст ребенка. На многих курортах детям до 12 лет предоставляют скидку на ски-пассы и снаряжение, но возраст нужно подтвердить», — заметили в Ростуризме.

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