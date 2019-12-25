Ломидзе предсказала рост популярности массового туризма

Такое заявление Ломидзе сделала в ходе брифинга «Новая эпоха туристической отрасли: Что ждет российский туризм в 2020 году?». Она оценила перспективы «Электронной путевки» и спрогнозировала цены и разнообразие туров в следующем году.

Эксперт предположила, что в 2020 массовый туризм наберет популярность.

«Это all inclusive, семейный отдых, Турция, Таиланд, частично Греция. Здесь мы видим наименьшую тенденцию к изменениям. Единственное, что происходит, — перераспределение спроса в силу экономических обстоятельств. Те туристы, которые раньше были в среднем ценовом сегменте, индивидуальном, они частично присоединяются к массовому туризму, причем к бюджетному его сегменту. То есть мы ожидаем увеличения спроса, пусть и не очень значительного, в массовом сегменте», — пояснила Ломидзе.

Ранее Майя Ломидзе заметила, что турецкие отели включат налог на отдых в стоимость услуг.