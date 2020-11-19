Ломидзе перечислила пять главных туристических направлений этого года

Специалист заметила, что в последнее время открывается все больше направлений.

«Здесь вырисовывается пятерка из трех продаваемых направлений — Турция, Занзибар, Мальдивы. Буквально с этой недели Арабские Эмираты, в связи с увеличением частоты продаж, стремятся попасть в эту пятерку лидеров», — уточнила эксперт.

Ломидзе добавила, что люди летают и на Кубу. Туда отправляется два рейса в неделю. По словам директора ассоциации, спрос на поездки в нынешнем году нельзя сравнить с показателями прошлого года. Уточняется, что цифра упала примерно на 70%.

При этом стоимость билетов в валютном выражении не выросла по сравнению с минувшим годом. В случае с Турцией, Кубой или тем же Занзибаром, цены уменьшились в валюте.

Ранее директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко объяснил, в каком случае Россия вновь откроет чартерные рейсы с Египтом.