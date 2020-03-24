Ломидзе определила два способа начать туристический сезон в России

«Существуют участники рынка — оптимисты и туристы — оптимисты, которые обычно бронируют (поездки, — ред.) на лето, но сейчас таких уже практически нет. Всплеск спроса на раннее бронирование летних туров был в начале марта. Но после того, как произошла девальвация рубля, объем бронирований по всем направлениям на лето совсем снизился. Дополнительное отягчающее обстоятельство — распоряжение в разных регионах с рекомендациями не выезжать работникам (из-за распространения коронавирусной инфекции, — ред.), у таких распоряжений, как правило, нет сроков», — пояснила Ломидзе.

По ее мнению, подробно представить будущий туристический сезон нельзя, но можно определить два пути, по которому он начнет развиваться.

«Летний сезон может быть очень неплохим, если ситуация с распространением коронавируса в мире и конкретно в нашей стране не продлится дольше июня. Основной объем бронирований приходится на июль и август. Туристам, которые бронировали поездки на ближайшие даты, операторы предлагают перенос на июль–август. Есть еще совсем печальный сценарий, что сезон начнется в сентябре. В любом случае преимущество отдается внутреннему туризму, в основном — Краснодарский край и Сочи. При этом точное количество туристов предсказать нельзя», — уточнила Ломидзе.