Ломидзе объяснила, как открытие авиасообщения повлияет на стоимость билетов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объяснила, как возобновление международного авиасообщения с 1 августа повлияет на стоимость путевок.

По ее мнению, существенного снижения цен ждать не стоит, информирует «Газета.ру».

«Пока не идет речи о снижении цен. Они и так в среднем на уровне прошлого года остались», — отметила Ломидзе.

Она рассказала, что самым популярным заграничным направлением для жителей России станет Турция, так как в этой стране не действуют серьезные ограничения для туристов. Как заметила исполнительный директор, ни одна из других разрешенных для посещения стран не включена даже в десятку самых востребованных.

Специалист пояснила, что многие не захотят выдерживать по прилете двухнедельный карантин, как этого требует, например, Великобритания.