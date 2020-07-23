Ломидзе назвала примерные сроки возобновления туризма в России

Она отметила, что крайне важно понять, когда Правительство разрешит выполнять туры, которые не состоялись из-за пандемии. Все зависит от того, согласуют ли распоряжение, чтобы путевки восстановили до декабря 2021 года.

Ломидзе также прокомментировала, как удержать путешественников на местных курортах.

«Российским курортам надо работать над инфраструктурой и культурой сервиса, чтобы соответствовать ожиданиям туристов, уже отдыхавшим за рубежом», — заявила Ломидзе.