Любителям путешествий назвали продукты, которые не стоит брать с собой в поезд

Любителям путешествий перечислили несколько продуктов, которые не стоит брать с собой в поезд из-за слишком сильного запаха. Семь видов еды, аромат которой может потревожить других пассажиров, описали на сайте «Тонкости туризма».

Эксперты рассказали, что вскоре компанию РЖД полностью избавится от вагонов-ресторанов. Поэтому в дальнюю и не только дорогу пассажирам точно придется брать провизию. Авторы статьи составили антирейтинг самых раздражающих попутчиков продуктов.

Первой в топе оказалась копченая колбаса, и вообще все копчености. Именно этот товар стал самым популярным в поездах, потому что бутерброды с мясом заменяют полноценный ужин. Только вот удовольствие они доставляют только тем, кто их ест, а остальным — неприятные ощущения.

Далее список пополнили ароматные котлеты, вареные яйца со своим специфическим запахом, совершенно любая рыба, лапша быстрого приготовления, вареная курица и пирожки. Забавно, что все перечисленные кушанья провозят и употребляют в плацкартных вагонах намного чаще, чем, например, здоровую пищу. Авторы статьи призвали внимательнее относиться к своим соседям по вагону и выбирать еду более ответственно, думая наперед.