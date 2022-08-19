Литва назвала условия выдачи виз россиянам

Россияне и белорусы смогут получить въездные визы в Литву, если их визит в республику обусловлен гуманитарными причинами. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.

Источник фото: Twitter.com/GLandsbergis

«Литва продолжит выдавать визы россиянам и белорусам, которым они нужны по гуманитарным соображениям. Но солнечные ванны — это не гуманитарная причина», — заявил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Литвы предложил отменить действие уже выданных россиянам туристических шенгенских виз во всем Евросоюзе. Он пояснил, что сейчас россияне могут спокойно въехать в любое государство ЕС, которое отказало им в выдаче визы, по документам из других стран.

«Самое лучшее, если бы это было европейское решение, которое просто отменило бы действие этих виз, и все перестали бы их выдавать», — заявил Ландсбергис.

Он призвал страны ЕС выработать единое решение и распространить его на жителей России и Белоруссии. Министр подчеркнул, что Европа должна принимать только тех людей, которым нужно убежище, а не хорошее проведение времени на каникулах.