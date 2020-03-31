31 марта 2020, 17:59
Литовские курорты приостановили заселение туристов
Три литовских города, которые являются ведущими курортами страны — Паланга, Бирштонас и Друскининкай — перестали принимать туристов как минимум до 13 апреля включительно. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на BNS.
Администрация пояснила, что «основная цель — превентивно защитить жителей», чтобы «было меньше возможностей заразиться».
В самоуправлении Друскининкая уточнили, что «запрещено принимать новых клиентов, а прибывшие ранее сегодня должны будут уехать».