Литовские курорты приостановили заселение туристов

Администрация пояснила, что «основная цель — превентивно защитить жителей», чтобы «было меньше возможностей заразиться».

В самоуправлении Друскининкая уточнили, что «запрещено принимать новых клиентов, а прибывшие ранее сегодня должны будут уехать».