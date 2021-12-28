Линия по защите прав туристов в новогодние праздники начала работу в России

Традиционная горячая линия по защите прав туристов во время новогодних праздников начала работать в России. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на руководителя мониторингового центра «Безопасность 2.0», первого вице-президента Российского фонда мира Елену Сутормину.

«В этом году внутренние направления вновь будут крайне востребованными у россиян на новогодние каникулы», — отметила она.

Сутормина подчеркнула, что россияне смогут обратиться на горячую линию в случае непредвиденных ситуаций во время отдыха. Специалист подчеркнула, что в прошлом году количество обращений было довольно велико. Она рассказала, что специалисты линии будут оперативно реагировать на поступающие сигналы, направляя обращения в профильные органы власти.