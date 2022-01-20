Лидером в бронировании туров с кешбэком этой весной стал Краснодарский край

Краснодарский край, Кавказские Минводы, Крым, а также Шерегеш (Кемеровская область) и Сахалин стали лидирующими регионами при бронировании туров с кешбэком этой весной. Такие данные сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), написал «ФедералПресс».

«Сам Сочи вместе с прибрежными пригородами-курортами и горнолыжным кластером (Красная Поляна) является бессменным лидером спроса в любое время года», — подчеркивают эксперты не только АТОР, но и TUI Россия.

Вторую и третью строчку рейтинга заняли туры на Кавказские Минеральные Воды и в Крым соответственно. По информации туроператоров, только за первый день продажи туров по акции было зафиксировано трехкратное увеличение продаж в этом направлении.

В лидерах по кешбэку также Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Пользуются спросом чартерные турпакеты на Шерегеш и Сахалин. Кроме того, активно раскупаются туры в санатории Алтая, Башкирии и Тюмени.

Самым дорогим туром с кешбэком является поездка на Сахалин — 92 тысячи рублей, а также лечебные туры на Кавминводы — 84 тысячи рублей. Самый низкий чек отмечен у туров в Геленджик и Карелию — 15,5 и 17 тысяч соответственно. Новый этап программы туристического кешбэка продлится до 12 апреля 2022 года.