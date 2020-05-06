Летний сезон для туристов в Турции начнется 12 мая

В настоящее время турецкие отели получают «сертификаты здоровья» и готовятся к встрече отдыхающих. Поэтапный запуск внутреннего туризма начался 4 мая.

По данным АТОР, новые ограничения разрешают загрузку отелей лишь на 60%. После того, как гость выехал из номера, необходимо провести тщательную дезинфекцию и подождать 12 часов до заселения новых посетителей.

С территории отелей уберут часть стульев и мягких диванов, чтобы туристы соблюдали дистанцию в два метра. При заезде измеряется температура и выдается маска, а при обнаружении симптомов инфекции гости отправляются в зону карантина.