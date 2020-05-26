Летний сезон для некоторых направлений в России начнется позже

Российские туроператоры не торопятся запускать некоторые внутренние направления туризма. Старт летних программ они сдвинули, хотя туристическая сфера поэтапно начнет выходить из ограничений с 1 июня.

Решение представители туристического бизнеса объяснили ТАСС. Регионы РФ по-разному отменяют введенные из-за ситуации с коронавирусом меры, а иногда изменяют ранее запланированные даты.

В Anex Tour и «Интуристе» перенесли отправку путешественников в Сочи на 15 июня. Хотя изначально туроператоры рассчитывали на регулярные рейсы Azur Air с 1 июня.

В пресс-службе Anex Tour подтвердили новые данные. В «Интуристе» пообещали перенести туры в Сочи, которые были забронированы с 1 июня, без каких-либо доплат.

TUI намерен корректировать летние чартерные программы. Туроператор учтет и официальную информацию, и рекомендации Ростуризма. Старт пока намечен на 3 июня. Изменения могут коснуться вылетов из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Туристам, чье путешествие должно начаться в первых числах июня, будут предложены варианты переноса дат <…> на более поздний период», — подчеркнули в компании.

Организованный туризм, по мнению эксперта, в 2020 году получит наибольшую популярность среди россиян.