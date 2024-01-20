20 января 2024, 02:15
Летний отдых в Турции подешевел для россиян
РСТ: турецкие отельеры снизили цены для российских туристов на 20%
Турецкие отельеры учли прошлогодний опыт и снизили цены для российских туристов более чем на 20%, поэтому летний отдых станет намного доступнее. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туркомпаний.
«Отельеры снизили цены для российского рынка, в итоге стоимость пакета в евро уменьшилась в среднем на 27%. Темпы раннего бронирования опережают прошлогодние показатели», — отметила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.
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По словам генерального директора туроператора «Пегас Туристик» Анны Подгорной, в первую неделю января объемы продаж более чем вдвое превзошли прошлогодний уровень. Большой популярностью пользовались туры в Анталью, Даламан и Бодрум.
В компании Anex также подтвердили снижение цен.
При этом директор турагентства «Инфотур» Роман Елагин предупредил, что летний сезон в Турции сложно прогнозировать, так как многое будет зависеть от курса рубля.
Ранее руководитель турагентства «Джунгли Тур» Светлана Удилова перечислила самые популярные направления для путешествий в 2024 году. Спросом продолжат пользоваться Египет и Таиланд, также останутся востребованными и поездки в Турцию, где представлен большой ассортимент отелей.
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