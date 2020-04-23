Летчики призвали не бояться заражения COVID-19 в пассажирском самолете

Большинство людей считают, что закрытое пространство салона самолета, в котором находится много пассажиров, является идеальным плацдармом для заражения коронавирусной инфекцией. Однако на самом деле это не так.

Как объяснили РИА «Новости» в российском сервисе путешествий, бояться летать не стоит. Пилоты самолетов Airbus рассказали, что в салонах воздушных лайнеров система кондиционирования многослойна, воздушными потоками она делит пространство на множество сегментов. Благодаря такому устройству, пассажир может заразиться только от соседа по креслу.

Воздух в салоне каждые три минуты обновляется, очищаясь через систему фильтров. Она задерживает до 99,99% вирусных частиц.

«Забортный воздух попадает через двигатель в систему кондиционирования очень горячим — настолько, что там ничего не выживет. Охлаждается до 200 градусов Цельсия, смешивается с внутренним воздухом из салона», — сообщил один из пилотов.

Главным риском является заболевший бортпроводник, поэтому их проверяют каждый день.

Представитель одной из авиакомпаний уточнил, что кабинный экипаж сейчас использует медицинские перчатки и маски. Проводится особая дезинфекция столиков, подлокотников кресел и полок для багажа.

«Воздух на земле перед новым полетом заменяется полностью, то есть, рециркуляционный из объема самолета выпускается наружу. То есть, риски „растащить“ инфицированный воздух вдоль салона самолета — минимальны», — подчеркнул эксперт.

Вирусологи разных стран до сих пор не могут прийти к однозначному выводу — можно ли заразиться COVID-19 при прикосновении к предметам. Немецкие учены считают, что нельзя, российские — такая вероятность существует.