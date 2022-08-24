Лазурный берег потеряет 50 миллионов евро за год из-за отсутствия туристов из России

Курорты Лазурного берега Франции недосчитаются 50 миллионов евро в 2022 году из-за отсутствия туристов из России. Об этом РИА «Новости» рассказали в местном комитете по туризму.

Знаменитый южный район Франции, протянувшийся вдоль Средиземного моря от Марселя до границы с Италией, привлекает обеспеченных туристов прекрасным климатом, теплым морем и живописной природой. Часто сюда едут не столько ради моря, сколько ради развлечений — дискотек, ресторанов и казино.

Правда, в этом году даже в этом регионе не все благополучно — из-за засухи, охватившей Францию, на пляжах Лазурного берега в целях экономии воды запретили пользоваться душем. Страна пережила этим летом уже три волны аномальной жары, написало РИА «Новости».

Тем временем в России активно развивается внутренний туризм. Курорты Сочи переполнены, отдых в Турции сильно подорожал, и все популярнее у россиян становятся такие направления, как Алтай, Камчатка, Байкал, Хабаровский край, Урал, Башкирия, Карелия. В перспективе может появиться новый морской курорт в Дагестане.