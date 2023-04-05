Путешествия 05 апреля 2023, 19:12 Лавров и Чавушоглу обсудят вопросы безопасности российских туристов в Турции Главы МИД России и Турции Лавров и Чавошоглу обсудят безопасность российских туристов РИА «Новости»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров 6–7 апреля посетит Турцию с рабочим визитом. Вместе со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу среди прочих вопросов они обсудят вопросы обеспечения безопасности россиян, прилетающих на отдых в республику. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.

«В преддверии очередного туристического сезона Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудят вопросы обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции», — сообщили в министерстве.

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Кроме этого, министры обсудят ситуацию на Украине, а именно пути мирного урегулирования конфликта. Также на повестке — зерновая сделка и совместная работа по строительству АЭС «Аккую». Как сообщили в пресс-службе российского МИД, на конец апреля запланирована церемония доставки ядерного топлива на первый энергоблок этой электростанции.

Ранее, как напомнил RT, Чавушоглу в ходе встречи с главами МИД стран НАТО заявил о необходимости завершения украинского конфликта дипломатическим путем.