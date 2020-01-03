Лавки с сувенирами уберут от достопримечательностей Рима

Мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что древняя архитектура плохо сочетается с палатками, в которых продаются кружки, магниты, футболки и миниатюрные колизеи. Планируется ликвидировать 17 торговых точек, расположенных в таких популярных туристических местах как Треви, Пьяцца Навона, Испанская лестница, Пантеон и других. Некоторые из них не закроются, а сменят адрес. Палатки и магазинчики с сувенирами откроют на улицах, удаленных от главных достопримечательностей.

Раджи добавила, что власти города взяли курс на защиту исторического наследия Рима и обеспечения безопасности наиболее посещаемых туристами объектов. Палатки должны были закрыть еще 1 января, но как минимум два из них до сих пор работают рядом с фонтаном Треви.

Ранее римский мэр заявляла, что необходимо запретить туристам есть возле памятников древней архитектуры, сидеть на ступенях лестниц, появляться в общественных местах с голым торсом. Она убеждена: с нелегальной торговлей на улицах также необходимо покончить. Раджи намеревалась ввести штрафа для жителей и гостей города, которые пытаются спастись от жары в фонтанах.