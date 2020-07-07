Лайнер «Георгий Жуков» совершил незапланированную остановку в Костроме из-за коронавируса

В путешествие лайнер вышел 6 июля. Изначально планировался маршрут Москва — Кинешма — Москва. Но из-за коронавируса его пришлось поменять, написал «ФедералПресс».

«В связи с ограничительными мерами в Ивановской области, а именно в Кинешме, в круизе с 06.07.2020 по 12.07.2020 вместо заявленной стоянки будет стоянка в Костроме», — рассказали в компании «Водоходъ».

Отмечается, что туристам было известно заранее об изменении маршрута.