07 июля 2020, 17:14
Лайнер «Георгий Жуков» совершил незапланированную остановку в Костроме из-за коронавируса
Круизному лайнеру «Георгий Жуков» пришлось внести изменения в свой маршрут. Из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Ивановской области он остановился в Костроме. Об этом сообщил сайт KOSTROMA.TODAY.
В путешествие лайнер вышел 6 июля. Изначально планировался маршрут Москва — Кинешма — Москва. Но из-за коронавируса его пришлось поменять, написал «ФедералПресс».
«В связи с ограничительными мерами в Ивановской области, а именно в Кинешме, в круизе с 06.07.2020 по 12.07.2020 вместо заявленной стоянки будет стоянка в Костроме», — рассказали в компании «Водоходъ».
Отмечается, что туристам было известно заранее об изменении маршрута.