Курорты России предложат туристам скидки

«На туризм сейчас нет такого спроса. У людей нет денег, многие отгуляли свои отпуска, люди не планируют отдыхать. Неопределенные высказывания руководителей регионов зачастую отпугивают клиентов от покупки туров», — отметил он.

Отели в Сочи и Анапе загружены сейчас максимум на 15%. Гостиницы стоят полупустые. Тем не менее на отечественных курортах цены на турпоездки не увеличатся. По мнению Игнатьева, наоборот, туристам предложат скидки и спецпредложения.

Кроме того, президент Российского союза туриндустрии прокомментировал влияние открытия границ на заполняемость российских курортов.

«Никто в здравом уме не будет держать границы закрытыми для якобы увеличения объемов внутреннего туризма», — отметил он.

Россия получает 11,5 миллиарда ежегодно от международного туризма. Поэтому границы между странами откроются, как только позволит эпидемиологическая обстановка.