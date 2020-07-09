Курорты России могут потерять миллионы туристов из-за коронавируса

Российские курорты прогнозируют потерю несколько миллионов туристов из-за ограничений по коронавирусу.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на профильные ведомства субъектов страны. Так, в Краснодарском крае заявили, что спрос на курорты летом уже упал на три миллиона человек по сравнению с 2019 годом.

Коронавирус сильно ударил и по одному из самых популярных направлений в России — Крыму. Как отметили в министерстве туризма республики, за апрель–май курортный край уже недосчитался порядка миллиона туристов.

В Калининградской области прогнозируют снижение турпотока на 800 тысяч человек по сравнению с 2019 годом. Тем не менее в Госдуме отмечают высокий спрос граждан и дефицит мест размещения на оставшиеся два месяца лета — июль–август.

При этом в начале недели председатель Государственного комитета республики Крым по туризму Алексей Черняк заявил, что отели полуострова могут быть заполнены к 15 июля. По его словам, отели и гостиницы Крыма уже заполнены на 90%. Исходя из этого, власти ожидают, что к середине июля будет 100% заполняемость. На сегодня на полуострове свою работу возобновили около половины крупных отелей.

Туристический сезон начался 1 июля в 67 российских регионах.