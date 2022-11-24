Путешествия 24 ноября 2022, 19:04 Курорты Черноморского побережья пополнятся 72 зимними пляжами

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Зимние пляжи появятся на курортах Краснодарского края в этом году. Больше всего современных зон для отдыха появится в Сочи, сообщил сайт kp.ru.

Зима на юге России очень комфортная и благоприятная по своим климатическим условиям, поэтому даже в холодное время года в Краснодарском крае много туристов. Для них в этом году подготовят 72 зимних пляжа, где можно будет полюбоваться красотами холодного моря и насладиться солнечными ваннами. Для всех желающих обустроят специальные зоны отдыха с детскими, баскетбольными и футбольными площадками.

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Также активный отдых скрасят оборудованные набережные, по которым можно прокатиться на самокатах и велосипедах. Новые современные пространства появятся в Сочи, Геленджике, Новороссийске, Анапе и в других районах края.

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