Путешествия 01 сентября 2023, 14:52 Курортный сезон в Крыму признали состоявшимся Глава региона Аксенов: Крым принял в летнем сезоне 3,79 миллиона туристов РИА «Новости»

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Турпоток в Крым сократился в 2023 году более чем на четверть, но курортный сезон состоялся. Глава региона Сергей Аксенов заявил об этом в своем Telegram-канале.

«Туристическая отрасль работала в непростых условиях, но тем не менее курортный сезон состоялся», — сказал он.

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С начала года на полуостров съездили 3,79 миллиона туристов. Это на 28% меньше, чем за те же восемь месяцев 2022 года.

Аксенов объявил о старте приема заявок от компаний туристической и смежных отраслей на поддержку. Им выплатят по четыре минимальных размера оплаты труда за каждого сотрудника при условии сохранения штата.

Рекордным по количеству туристов для Крыма стал 2021 год, сообщили «Известия». Летом 2022 года там побывали 4,2 миллиона отдыхающих, что на 19% меньше предыдущего года.

С января по август в регион съездили 5,26 миллиона человек, из них 83% — по Крымскому мосту. Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь заявила «360», что полуостров превратился в одно из самых бюджетных направлений.