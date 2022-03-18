Курортный сезон на Черном море начнется в конце апреля

Курортный сезон в Краснодарском крае и Крыму сдвинулся на конец апреля. Об этом сообщила НСН со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Гендиректор сети отелей «Ателика» Алексей Высоканов рассказал, что обычно курортный сезон начинается в конце мая, но в этом году он начнется раньше. Он отметил, что это актуально в нынешних условиях, когда есть сложности с поездками за границу. Уточняется, что спрос бронирований на летний сезон уже значительно вырос.