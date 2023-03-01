Путешествия 01 марта 2023, 04:00 Курортный сбор захотели распространить на все регионы России «Известия»: курортный сбор предложили распространить на все российские регионы Pxhere

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Российским регионам разрешат вводить туристический сбор и самостоятельно устанавливать его размер. Законопроект депутатов «Единой России» и «Новых людей» Госдума может принять уже в марте, сообщили «Известия».

Законопроект внесли еще летом 2022 года, рассказал один из авторов инициативы, депутат Андрей Марков. Это произошло после того, как в комитете обсудили продление эксперимента по курортному сбору.

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«Тогда мы поняли, что это успешная практика, которую нужно распространять на другие субъекты», — сказал Марков.

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Как сообщили изданию в правительстве, сейчас готовится официальный отзыв на эту инициативу. Однако политики и эксперты разошлись во мнении по поводу целесообразности такой меры. Пока одни уверены, что она необходима для развития туристической инфраструктуры, другие опасаются того, что сбор может привести к росту стоимости путевок и отпугнуть людей от поездок.

Национальный рейтинг помог определить три самых популярных направления для туризма в России за 2022 год. Вторую строчку списка заняла Московская область. Регион обогнал в рейтинге Москву, но уступил Краснодарскому краю. Помимо турпотока, специалисты также оценивали потенциал территорий, уровень развития инфраструктуры, количество и звездность отелей, а также доходность сферы гостеприимства и популярность региона у иностранцев.