Путешествия 15 августа 2023, 14:47 Курортный сбор в Крыму не введут до окончания СВО Аксенов: власти Крыма не собираются вводить курортный сбор до окончания СВО РИА «Новости»

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Власти Крыма не введут в регионе курортный сбор, пока не закончится спецоперация на Украине. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«До тех пор, пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым неактуален», — указал он.

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Аксенов пояснил, что сначала нужно оценить опыт регионов, в которых уже действует такой сбор, сообщил RT. Предварительные данные показали не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и другие расходы, отметил глава Крыма.

Сейчас в республике ждут завершения курортного сезона, чтобы проанализировать работу предприятий туристической отрасли в 2023 году, добавил Аксенов. По итогам в Крыму могут разработать дополнительные меры поддержки отельеров, заключил глава республики.

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, позволяющие регионам самостоятельно вводить курортный сбор. Кабмин должен выполнить задачу, поставленную главой государства, до 15 декабря 2023 года.