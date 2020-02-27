27 февраля 2020, 10:12
Курортный сбор предлагают ввести в четырех поселениях Краснодарского края
В Краснодарском крае предлагают добавить еще четыре региона, в которых будет действовать курортный сбор. На данный момент законодательную инициативу рассматривают. Об этом написал RT со ссылкой на Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Власти Новороссийска, Голубицкого, Новотаманского и Фонталовского сельских поселений Темрюкского района подали заявки на включение их в проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры.
Если заявки примут, то в качестве эксперимента в четырех поселениях Краснодарского края начнет действовать курортный сбор. Планируемая дата начала — 1 апреля 2020 года. С человека старше 18 лет, который планирует проживать в том или ином объекте размещения более 24 часов, будет браться 10 рублей в сутки.