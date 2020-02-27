Курортный сбор предлагают ввести в четырех поселениях Краснодарского края

Власти Новороссийска, Голубицкого, Новотаманского и Фонталовского сельских поселений Темрюкского района подали заявки на включение их в проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры.

Если заявки примут, то в качестве эксперимента в четырех поселениях Краснодарского края начнет действовать курортный сбор. Планируемая дата начала — 1 апреля 2020 года. С человека старше 18 лет, который планирует проживать в том или ином объекте размещения более 24 часов, будет браться 10 рублей в сутки.