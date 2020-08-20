Российский турист рассказал правду о ценах на курортах Абхазии

Отдохнувший на курортах Абхазии россиянин рассказал правду о ценах на проживание и питание в республике.

Этим он поделился на платформе «Яндекс Дзен» на канале «Фрагменты путешествий».

Цена на проживание в отелях Абхазии на тревел-платформе Booking.com начинается от 300 рублей с человека, отметил путешественник. Сам же он забронировал четырехместный номер. Это обошлось туристу 1200 рублей в сутки.

«От центра Сочи у нас ушло 200 рублей с человека, чтобы добраться до границы. […] От границы до Гагры тоже 200 рублей с человека. Мы сходили тут в уютный ресторанчик с кондиционером, там потратили по 250 рублей на человека», — расписал автор материала, отметив, что это «весьма недорого».

По словам автора блога, на прохождение российско-абхазской границы у него ушло не более пяти минут — у паспортного контроля «практически никого не было». Пока, по словам россиянина, на самих курортах немного людей. Он добавил, что отдых там подойдет тем, кто не хочет чувствовать себя «в муравейнике».

Ранее россиянка, которая постоянно проживает в Турции, поделилась ситуацией на местных курортах во время пандемии. По ее словам, число отдыхающих из России сейчас «зашкаливает», а все курортные объекты работают в штатном режиме. При этом от посетителей и сотрудников требуется соблюдать противоэпидемические правила.