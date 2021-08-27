Курильские острова превратят в туристический кластер

Туристический кластер создадут на Курильских островах к 2026 году. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 27 августа, написала «Парламентская газета».

Туристическую инфраструктуру собираются развивать на островах Парамушир, Онекотан, Шумшу, Атласова, Шиашкотан, Расшуа, Харимкотан, Рыпонкича и Янкича. На этих островах находятся особо охраняемые природные территории, вулканы, озера, термальные источники.

На островах построят гостиницы и базы отдыха, разработают пешие туристические маршруты. Предполагается, что это привлечет в несколько раз больше туристов.